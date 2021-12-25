Роскомнадзор заблокировал сайт проекта «ОВД-Инфо»*
Роскомнадзор в субботу, 25 декабря, заблокировал сайт правозащитного проекта «ОВД-Инфо»*.
В реестр иностранных агентов проект был включен в конце сентября текущего года.
— Мы не получили уведомление Роскомнадзора и не знаем причину блокировки. Естественно, мы будем выяснять детали и добиваться разблокировки сайта, — передает слова представителей проекта Lenta.ru.
3 октября в России вступил в силу закон, который предписывает иностранным НКО каждый год отчитываться перед Минюстом о своей работе, доходах и расходах, проведенных мероприятиях. Филиалы иностранных некоммерческих организаций теперь запрещено регистрировать в жилых помещениях.
Также такие НКО обязали предоставлять документы, на основе которых они проводят мероприятия, и документальные подтверждения того, что такие мероприятия не проводились. Структурные подразделения НКО-иноагентов должны будут отчитываться перед уполномоченными органами о своей деятельности, описывая объемы и источники полученных средств, их предполагаемое распределение и расходование.
*«ОВД-Инфо» — организация признана в России иноагентом.