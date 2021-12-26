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Украина рассказала о вероятности возникновения Третьей мировой войны

Виктория Храменкова

Политика
Украина рассказала о вероятности возникновения Третьей мировой войны
Фото: president.gov.ua

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Россия и США не допустят возникновения Третьей мировой войны. Он отметил, что она может привести к полному уничтожению человечества.

— Каждый здравомыслящий человек понимает, что ни завтра, ни после Нового года не будет третьей мировой войны, — сообщил Мураев в субботу, 25 декабря, в эфире телеканала «Наш».

В конце ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину перебросила войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий, отмечал Bloomberg.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

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