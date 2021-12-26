Основатель Gulagu.net просит прекратить хакерскую атаку на сайт ФСИН

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Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин, который был объявлен в розыск в России, призвал прекратить хакерскую атаку на сайт Федеральной службы исполнения наказания Российской Федерации.

В субботу, 25 декабря, Telegram-канал Gulagu.net сообщил, что получил сообщение от команды хакеров UNIVERSAL, которая заявила, что совершала атаку на все сервера ФСИН России. Позже СМИ писали, что сайт ФСИН не работал.

— Я прошу остановить хакерскую атаку и дать возможность сотрудникам ФСИН восстановит работу сайта, — говорит Осечкин в видео, опубликованном на канале.

Ранее правозащитником были опубликованы видеозаписи с пытками и сексуальным насилием над осужденными в Саратовской области. После проверки и возбуждения пяти уголовных дел в региональном управлении ФСИН заявили об увольнении 18 сотрудников. Среди них глава УФСИН России по Саратовской области и начальник Областной туберкулезной больницы (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области, где происходили издевательства.

В ноябре МВД РФ объявило Осечкина в розыск. В базе данных ведомства указано, что его разыскивают по статье Уголовного кодекса, однако сама статья не значится.