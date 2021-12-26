В США придумали способ для сдерживания России

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Соединенные Штаты и страны Запада должны в срочном порядке ввести санкции в отношении России, чтобы не дать ей выдвинуть ее «вымогательские требования» и заставить ее пойти на компромисс. Такое мнение в воскресенье, 26 декабря, выразил бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

По его словам, до этого США и их союзники накладывали на Москву ограничения только после того, как она «сделала что-то плохое».

— Тенденция должна поменяться — Западу следует ввести новые санкции прямо сейчас и согласиться снять их только в том случае, если Россия откажется от военной эскалации, — заявил экс-представитель Госдепа, чьи слова приводят в статье на сайте Центра анализа политики Европы.

При этом он не уточнил, как именно РФ угрожает Украине перемещением войск на своей территории.

24 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия предпринимает определенные действия по перемещению войск на своей территории, и никто не имеет права оспаривать эту суверенную возможность.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.