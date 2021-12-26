Движение трамваев на улице Дурова в Москве восстановили

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Улица Дурова Карта всех событий

Движение трамваев № 7 и 50 на улице Дурова восстановлено. Об этом сообщил Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что трамваи задерживаются из-за повреждения грузовым автомобилем контактной сети. По маршрутам временно были запущены автобусы.

В Telegram-канале департамента транспорта попросили москвичей быть внимательнее и следить за объявлениями водителей трамваев.

25 декабря движение трамваев № 2, 13, 36, которые следуют по Открытому шоссе, было восстановлено. До этого сообщалось, что соответствующие трамваи задерживались на Открытом шоссе по техническим причинам.

Маршруты транспорта были временно изменены. По маршрутам трамваев были запущены автобусы. При этом для проезда по Открытому шоссе можно было воспользоваться автобусом № 3.