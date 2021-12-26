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Член СПЧ призвал приостановить обучение девятилетней Алисы Тепляковой в МГУ

Полина Долганова

Общество
Член СПЧ призвал приостановить обучение девятилетней Алисы Тепляковой в МГУ
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Учебу девятилетней Алисы Тепляковой в МГУ стоит приостановить. Такое мнение в воскресенье, 26 декабря, выразил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Александр Асмолов.

Он объяснил свою позицию тем, что учеба девочки в высшем учебном заведении может навредить ее психологическому здоровью, а также вызвать травлю в средствах массовой информации.

— Прошу вас, коллеги, выйти с предложением в государственные органы, наделенные полномочиями для приостановки опасного социально-психологического эксперимента по обучению в высшей школе Алисы Тепляковой, — поделился представитель СПЧ.

Соответствующее письмо Асмолов направил на имя главы Совета Валерия Фадеева, передает РИА Новости.

Накануне в СМИ распространилось сообщение матери одной из студенток второго курса психфака МГУ, где обучается Алиса. Как утверждает родительница, факультет психологии не предназначен для того, чтобы на нем учились дети, так как в процессе обучения затрагиваются вопросы, связанные с темой секса. На лекциях обсуждают эдипов комплекс, насильников, пациентку Фрейда, испытывавшую возбуждение, когда отец причинял ей насилие, и другие подобные темы.

До этого отец девочки Евгений Тепляков рассказал, что девятилетнюю студентку не планируют отчислять из вуза. Ректор МГУ Виктор Садовничий подтвердил эту информацию. По его словам, Алиса учится, папа ходит с ней на занятия, факультет опекает.

Девятилетняя москвичка Алиса Теплякова сдала ЕГЭ и поступила в МГУ на факультет психологии на платной основе. По словам отца, также девочку интересуют экология и биоинформатика.

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