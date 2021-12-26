Японский фигурист Ханю первым в мире выполнил четверной аксель на соревнованиях

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю выполнил четверной аксель во время произвольной программы на чемпионате Японии. Таким образом, Ханю стал первым в мире спортсменом, который выполнил его на официальных соревнованиях.

За произвольный прокат 27-летний спортсмен получил 211,05 балла. Всего он набрал 322,36 балла. Ханю стал шестикратным чемпионом Японии, выиграв чемпионат страны уже второй раз подряд. На втором месте — Сёма Уно (295,82), третье место занял Юма Кагияма (292,41).

Юдзуру Ханю выполнил аксель в четыре с половиной оборота, чего до него не удавалось сделать ни одному мужчине.

Видео: Twitter / yuuzuuwu

Аксель — самый сложный прыжок в программе, согласно системе оценок Международного союза конькобежцев (ISU). Отмечается, что этот элемент может принести больше всего баллов.

До этого Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) по итогам чемпионата страны объявила состав российской сборной, которая примет участие в чемпионате Европы в Таллине.

Так, в одиночном женском катании РФ будут представлять фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова.

В мужской сетке на турнир поедут действующий чемпион страны Марк Кондратюк, а также Михаил Коляда и Евгений Семененко.