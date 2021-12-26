Британский таблоид признал поражение в тяжбе с женой принца Гарри Меган Маркл

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Британский таблоид Mail on Sunday признал поражение в судебном процессе с супругой принца Гарри Меган Маркл, который длился на протяжении трех лет.

Mail on Sunday в воскресенье, 26 декабря, опубликовал на первой и третьей полосах информацию о решении суда. Суд признал нарушение издательским домом Associated Newspapers, которому принадлежит газета, авторских прав Меган Маркл после публикации на страницах издания ее письма отцу.

— Герцогиня Сассекская выиграла дело против Associated Newspapers о нарушении авторских прав в результате публикации статей в Mail on Sunday и Mail Online. Достигнута договоренность о финансовой компенсации, — говорится в публикации.

Размер выплат, которые получит Маркл, не разглашается. Обозреватели отмечают, что публикация вышла в период рождественского затишья, когда тиражи газет снижены до минимума. О решении суда говорится в четырех предложениях, набранных мелким шрифтом.

Напомним, в начале марта принц Гарри и Меган Маркл дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри. В нем они, в частности, рассказали о сложностях из-за цвета кожи их сына, а также о мыслях Маркл о самоубийстве во время беременности.

Почти половина британцев негативно отнеслась к этой беседе, следует из данных исследовательской компании YouGov. Из числа опрошенных людей 47 процентов посчитали, что слова бывших членов королевской семьи являются неприемлемыми.