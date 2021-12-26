Один человек погиб при пожаре квартиры на западе столицы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Молдавская улица, 6 Карта всех событий

Пожар произошел в квартире на западе Москвы. Об этом в воскресенье, 26 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

В результате возгорания один человек погиб. Пожар случился на улице Молдавская, 6.

— Двоих человек спасли сотрудники МЧС, оба были в состоянии алкогольного опьянения, — уточнил источник «ВМ».

26 декабря девушка пострадала из-за пожара в мусоросборнике в доме на севере Москвы. Инцидент случился на улице Нижняя Масловка, 6, корпус 2. Пожар оперативно ликвидировали.

26 декабря стало известно, что подмосковная прокуратура проводит проверку по факту гибели трех человек в результате пожара в частном доме в Ивантеевке. Ее проведение поручено Пушкинской городской прокуратуре. В ходе нее будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. В ночь с 25 на 26 декабря в СНТ «Машиностроитель» Пушкинского городского округа разгорелся пожар. Два человека пострадали, трое погибли, в том числе двухлетний ребенок.