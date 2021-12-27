«Желтый» уровень опасности продлили в Москве и Подмосковье из-за гололедицы

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В столичном регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра России.

Этот уровень означает, что гололедица потенциально опасна. Предупреждение действует до 12:00 вторника, 28 декабря.

Ранее оно действовало до 23:00 понедельника, 27 декабря.

26 декабря температура может опуститься до 10 градусов мороза. Ожидаются метель, облачная погода. На дорогах столицы присутствуют образования тонкого льда.

26 декабря городские службы Москвы вновь приступили к механизированной очистке дорог и тротуаров от снега. Помимо улиц города, снегоочистительные машины пройдутся по дворовым территориям, местам для парковки автотранспорта и межквартальным проездам. Особое внимание будет уделено пешеходным переходам, тротуарам и остановкам общественного транспорта, а также станциям Московского метрополитена и соцобъектам.