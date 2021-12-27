Названы первые три региона, где начнут выдавать электронные паспорта

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Внедрять цифровые паспорта начнут в пилотном режиме в Москве, Подмосковье и Татарстане. Выдача таких документов начнется в начале 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Он напомнил, что цифровой паспорт является аналогом электронной банковской карты с бесконтактным чипом. На карту, которая имеет несколько степеней защиты, внесут персональные данные гражданина и его фото.

При желании в память карты можно будет занести такую информацию как СНИЛС, ИНН и номер водительского удостоверения. Замена бумажного носителя останется выбором каждого россиянина, но «выбор большинства будет очевиден в пользу электронного носителя», отметил Чернышенко.

Он уточнил, что системный проект электронного паспорта уже готов, проведены технические испытания электронных компонентов — микросхемы и бланка.

— Выдавать начнем с начала 2023 года, предварительно, в пилотных регионах, имеющих высокую технологическую готовность к использованию таких документов — это Москва, Московская область и Республика Татарстан, — рассказал вице-премьер.

Чернышенко добавил, что пользоваться электронным документом при этом можно будет в любой точке страны, передает РИА Новости.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев ранее рассказал «Вечерней Москве», что внешне электронный паспорт будет похож на обычную банковскую карту. На ней будет небольшая фотография владельца, его данные, QR-код а внутри будет встроен чип с зашифрованной информацией о владельце, которая обычно содержится в бумажном паспорте. Туда же занесут биометрические данные владельца. Также можно будет показать QR-код в специальном мобильном приложении. По нему можно считать паспортные данные.