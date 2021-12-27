Генсек ООН заявил, что человечеству нужно готовиться к следующей пандемии

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Пандемия коронавируса не является для человечества последней, и уже следует готовиться к следующей. Такое мнение выразил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш.

— COVID-19 не будет последней пандемией, с которой столкнется человечество. Тогда как мы боремся с этим кризисом в области здравоохранения, нам нужно готовиться к следующему, — написал он в соцсети Twitter.

Гутерреш напомнил, что 27 декабря в мире отмечается Международный день противоэпидемической готовности. Он был введен Генассамблеей ООН в ноябре прошлого года.

#COVID19 will not be the last pandemic humanity will face.



As we respond to this health crisis, we need to prepare for the next one.



On this International Day of Epidemic Preparedness, let’s give this issue the focus, attention and investment it deserves. — António Guterres (@antonioguterres) December 27, 2021

Генсек ООН призвал уделять проблеме опасности новых пандемий особое внимание и выделять необходимые инвестиции на решение данной проблемы.

Эксперт ООН отметил необходимость строительства инфекционных больниц. Военный эксперт, экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин также посоветовал сделать упор на лечение пациентов, заразившихся коронавирусом, а не на ограничительные и профилактические меры.