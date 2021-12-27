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Генсек ООН заявил, что человечеству нужно готовиться к следующей пандемии

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Генсек ООН заявил, что человечеству нужно готовиться к следующей пандемии
Фото: МИД РФ

Пандемия коронавируса не является для человечества последней, и уже следует готовиться к следующей. Такое мнение выразил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш.

— COVID-19 не будет последней пандемией, с которой столкнется человечество. Тогда как мы боремся с этим кризисом в области здравоохранения, нам нужно готовиться к следующему, — написал он в соцсети Twitter.

Гутерреш напомнил, что 27 декабря в мире отмечается Международный день противоэпидемической готовности. Он был введен Генассамблеей ООН в ноябре прошлого года.

Генсек ООН призвал уделять проблеме опасности новых пандемий особое внимание и выделять необходимые инвестиции на решение данной проблемы.

Эксперт ООН отметил необходимость строительства инфекционных больниц. Военный эксперт, экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин также посоветовал сделать упор на лечение пациентов, заразившихся коронавирусом, а не на ограничительные и профилактические меры.

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