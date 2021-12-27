Анастасия Ракова рассказала о методах борьбы с фиктивной вакцинацией в Москве

Фото: Комплекс социального развития

Власти Москвы следят за процессом введения вакцин, однако присутствуют единичные случаи фиктивной вакцинации. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что все пункты вакцинации оборудованы видеокамерами, которые просматривают специалисты. Более того, сведения о прививках вносятся в базу данных сервиса «Мои документы», где наличие документов о вакцинации гражданина сверяется с его фотографией в пункте введения препарата.

— Мы постарались по максимуму, что касается организации пунктов вакцинации в городе, сделать так, чтобы это было сделать практически невозможно... Случаи есть, но, я думаю, что это более единичные, чем массовые, — передает слова заммэра РИА Новости.

Также Ракова рассказала, что, несмотря на пандемию коронавируса, плановая городская медицинская помощь остается на высоком уровне.

24 декабря сообщалось, что порядка 25 процентов горожан отдали предпочтение выездным пунктам для вакцинации от коронавирусной инфекции. Такие площадки начали работать в Москве в январе 2021 года. Ежедневно около 220 специалистов обеспечивают вакцинацию населения в общественных местах. Среди них 150 человек работают в московских медучреждения, а еще более 70 — в офисах государственных услуг. Столица стала первым в мире городом, где был открыт доступ к бесплатным прививкам от заболевания.