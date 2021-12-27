Нежилое помещение на Севастопольском проспекте в Москве выставят на торги

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Севастопольский проспект, 37 Карта всех событий

Город выставит на торги нежилое помещение на Севастопольском проспекте в Москве. Инвесторы смогут купить его на открытом электронном аукционе. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— Город предлагает предпринимателям различные помещения для развития бизнеса. На торги выставляются нежилые объекты, расположенные в разных округах. Так, в 2021 году на юго-западе города по итогам торгов заключено 102 договора купли-продажи нежилой недвижимости общей площадью 12,4 тысячи квадратных метров. В первом квартале 2022 года на открытый электронный аукцион выставят объект площадью 1,5 тысячи квадратных метров, расположенный по адресу Севастопольский проспект, дом 37, — пояснил Гаман.

Он уточнил, что помещение на Севастопольском проспекте предназначено для размещения торговых предприятий. Объект продажи включает в себя подвал и первый этаж жилого дома 1965 года постройки. Общая площадь товара, выставленного на продажу, составляет 1,5 тысячи квадратных метров, передает официальный сайт мэра Москвы.

21 декабря Гаман также сообщил, что в начале следующего года пройдет открытый аукцион по продаже порядка 900 квадратных метров коммерческой недвижимости на западе столицы. Он отметил, что торговые помещения расположились недалеко от станции метро «Молодежная» по адресу Рублевское шоссе, дом № 101. Недвижимость расположилась на первом этаже многоэтажного жилого комплекса. Здесь созданы все необходимые условия для развития бизнеса: высокие потолки, проложенные коммуникации, большие витринные окна и отдельные входные группы.