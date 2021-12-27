В МАДИ оперативно отменили выписанные по ошибке штрафы автомобилистам

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) оперативно провели проверку и отменили ранее выписанные по ошибке штрафы автомобилистам. Об этом в понедельник, 27 декабря, заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в отношении допустившего ошибку сотрудника начали служебное расследование.

Некоторые московские автомобилисты отметили получение штрафов за стояние в дорожном заторе, с этим они обратились в МАДИ.

— Люди, проверяющие фотоматериалы с камер, должны быть предельно внимательны и соблюдать особый распорядок рабочего дня, чтобы, несмотря на большой поток информации, не допускать ошибок, — подчеркнули в МАДИ.

В ведомстве также отметили, что оперативно реагируют на любые заявления об ошибочных штрафах, если они появляются. Такие штрафы тут же аннулируются, передает Autonews.

До этого вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что необходимо снизить максимально допустимое количество алкоголя в крови водителей. По его мнению, смертность на дорогах и ДТП напрямую связана с количеством промилле в крови. Кроме того, Хуснуллин рассказал о рассмотрении снижения нештрафуемого порога превышения скорости.