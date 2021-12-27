Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В МАДИ оперативно отменили выписанные по ошибке штрафы автомобилистам

Евгений Белоусов

Город
В МАДИ оперативно отменили выписанные по ошибке штрафы автомобилистам
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) оперативно провели проверку и отменили ранее выписанные по ошибке штрафы автомобилистам. Об этом в понедельник, 27 декабря, заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в отношении допустившего ошибку сотрудника начали служебное расследование.

Некоторые московские автомобилисты отметили получение штрафов за стояние в дорожном заторе, с этим они обратились в МАДИ.

— Люди, проверяющие фотоматериалы с камер, должны быть предельно внимательны и соблюдать особый распорядок рабочего дня, чтобы, несмотря на большой поток информации, не допускать ошибок, — подчеркнули в МАДИ.

В ведомстве также отметили, что оперативно реагируют на любые заявления об ошибочных штрафах, если они появляются. Такие штрафы тут же аннулируются, передает Autonews.

До этого вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что необходимо снизить максимально допустимое количество алкоголя в крови водителей. По его мнению, смертность на дорогах и ДТП напрямую связана с количеством промилле в крови. Кроме того, Хуснуллин рассказал о рассмотрении снижения нештрафуемого порога превышения скорости.

Читайте также:
ошибки МАДИ Штрафы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Избавим Америку от эйфории

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Все мнения
О проекте