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Эпидемиолог призвал повышать иммунитет для борьбы с будущими пандемиями

Ирина Игнатенко

Общество
Эпидемиолог призвал повышать иммунитет для борьбы с будущими пандемиями
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Академик РАЕН, специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров призвал укреплять иммунитет для борьбы с предстоящими пандемиями.

Он подчеркнул, что сейчас все делают акцент на вирусе и на его переносчиках. Но вирус продолжает мутировать, это его способ выживать, угнаться с различными вакцинами за этим процессом невозможно.

— Какой тогда выход? Заняться повышением иммунитета у населения. Иммунитет во сто крат сильнее, чем все вакцины вместе взятые, — отметил доктор медицинских наук в комментарии «360».

Он отметил, что в настоящее время специалисты научились прогнозировать периоды подъема заболеваемости и заранее применять профилактические меры.

27 декабря генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш заявил, что пандемия коронавируса не является для человечества последней, и уже следует готовиться к следующей. Генсек ООН призвал уделять проблеме опасности новых пандемий особое внимание и выделять необходимые инвестиции на решение данной проблемы.

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