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Минцифры опровергло данные об утечке кода портала «Госуслуги»

Иван Юминов

Общество
Минцифры опровергло данные об утечке кода портала «Госуслуги»
Фото: Pexels

Проверка инфраструктуры электронного правительства не выявила угроз неправомерного доступа к исходному коду портала «Госуслуги». Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры в понедельник, 27 декабря.

— Проверка всей инфраструктуры электронного правительства не выявила угроз несанкционированного доступа к исходным кодам. Портал госуслуг работает в обычном режиме, данные пользователей надежно защищены, — говорится в сообщении.

При этом мониторинг выявил недостатки в работе одного из региональных порталов, уточнили в министерстве. Однако тот не имеет доступа к информации с федерального портала, отмечает ТАСС.

18 декабря в работе информационной системы экзаменационных подразделений ГИБДД зафиксировали сбой. Причиной стала коммунальная авария в серверных помещениях.

В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой. Это сделало невозможным прием граждан 19 декабря в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции.

19 декабря сбой устранили технические специалисты ведомства. Восстановление штатной работы серверов происходило в течение полутора дней и проводилось в круглосуточном режиме.

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