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Кабмин согласовал стратегию цифровой трансформации транспорта до 2030 года

Иван Юминов

Политика
Кабмин согласовал стратегию цифровой трансформации транспорта до 2030 года
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Правительство России утвердило стратегическое направление в области цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 года.

— Утвердить прилагаемое стратегическое направление в области цифровой трансформации транспортной отрасли Российской Федерации до 2030 года, — говорится в документе.

Минтранс должен будет обеспечить реализацию стратегии вместе с прочими федеральными органами исполнительной власти и внебюджетными фондами. При реализации направления внедрят технологии искусственного интеллекта и сбора больших данных, отмечается на портале правовой информации.

21 декабря президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза обсудил проект основ политики в области авиации до 2030 года. Участие во встрече, в частности, приняли премьер-министр России Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава АП Антон Вайно. Членами совещания также стали директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

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