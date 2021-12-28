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Москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт в преддверии Нового года

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Москвичам порекомендовали пересесть на общественный транспорт в преддверии Нового года
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Садовое кольцо Карта всех событий

Жителям столицы посоветовали пересесть на общественный городской транспорт в канун праздничных дней из-за увеличения числа машин на дорогах Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 28 декабря.

В ведомстве отметили, что проведение строительных работ, гололедица и впоследствии дорожные аварии — также причины для отказа от личного транспорта в период новогодней суеты.

— Движение будет затруднено в центре, на Садовом и Третьем транспортном кольцах, Московской кольцевой автодороге, — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что для экономии времени лучше всего пользоваться общественным транспортом и такси там, где есть выделенные полосы, говорится в сообщении.

В понедельник, 27 декабря, в пресс-службе компании «Яндекс Go» рассказали «ВМ», что спрос на поездки на такси в преддверии Нового года существенно возрастает, однако, количество машин остается прежним. Из-за этого в праздничные дни наблюдается рост цен на такую услугу.

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