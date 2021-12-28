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СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета Ми-2 в Удмуртии

Евгений Белоусов

Происшествия
СК возбудил уголовное дело после крушения вертолета Ми-2 в Удмуртии
Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения в Удмуртии вертолета Ми-2. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщили в пресс-службе СК.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»), — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на данный момент проводится установление всех обстоятельств и причин происшествия, назначен ряд экспертиз. Также специалисты допрашивают свидетелей.

27 декабря вертолет Ми-2 совершил аварийную посадку в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Он проводил обследование нефтепровода. По предварительным данным, вертолет вылетел из Ижевска.

К месту падения выдвинулись спасатели. На борту находились два человека, они вышли на связь.

По факту инцидента проверку инициировали в СК. Командир вертолета сообщил о нештатной ситуации перед потерей связи. Следователи выехали на место инцидента с целью выяснения обстоятельств происшествия.

В понедельник, 28 декабря, спасатели обнаружили место падения вертолета. Он упал возле населенного пункта Чайковский в 80 километрах от Ижевска.

Известно, что пилот смог выйти на связь со спасателями и сообщить о произошедшем. По предварительной информации, Ми-2 попал в снежный вихрь, после чего рухнул в сугробы. Оба человека, которые находились на борту вертолета, переданы медикам. СМИ сообщили, что пилот при осмотре врачами скорой помощи скончался.

Выживший при крушении пассажир доставлен в больницу и находится в тяжелом состоянии.

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