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Назван топ-5 ошибок автолюбителей, которые вредят «здоровью» машины

Ирина Игнатенко

Общество
Назван топ-5 ошибок автолюбителей, которые вредят «здоровью» машины
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Эксперты составили топ-5 ошибок автолюбителей, которые вредят «здоровью» автомобиля в зимний период.

Самое главное и вредное для авто заблуждение — старт поездки на недостаточно прогретом двигателе. В Сети можно увидеть много советов о том, что прогревать машину нужно всего пару минут. Это может привести к ускорению износа трущихся элементов.

Другие «специалисты» дают советы по быстрой разморозке замков и стекол с помощью горячей воды или кипятка. Водитель сможет открыть дверь, но вода быстро остынет и замерзнет.

Также не стоит ставить автомобиль на ручник в зимнее время. Тормозные колодки, разогревшиеся во время движения, за ночь могут примерзнуть к тормозным дискам.

Автоэксперты отмечают, что мыть машину зимой действительно стоит реже, но следы грязи и реагентов нужно регулярно счищать, для этого подойдут теплые закрытые помещения.

Еще один вредный совет касается эксплуатации шин. Для более удобного выезда из снега и повышения плавности хода рекомендуется снизить давление в шинах, немного приспустив их. Но на деле при снижении давления протектор изнашивается быстрее, растет расход топлива и ухудшается управляемость, передает Nation news.

До этого эксперт дал советы водителям, как нужно следить за автомобилем зимой.

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