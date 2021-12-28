Адвокат Резник считает обращение ГП в суд о ликвидации «Мемориала»* недобросовестным

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Обращение прокуратуры в Верховный суд РФ о ликвидации международного историко-просветительского общества «Мемориал»* — недобросовестное заявление неосновательного иска. Такое мнение выразил во вторник, 28 декабря, представляющий интересы «Мемориала»* адвокат Генри Резник.

— Я полагаю, что исковое заявление подпадает полностью под формулировку ч. 7 ст. 45 Кодекса административного судопроизводства — это недобросовестное заявление неосновательного иска, — заявил адвокат.

На суде во вторник, 28 декабря, прокурор призвал ликвидировать «Мемориал»* и заявил, что общество очерняет память о Великой Отечественной войне, а также занимается попытками реабилитации нацистских преступников. Общество также обвиняют в систематическом игнорировании законов и дискредитации государственной власти, передает ТАСС.

Дело о ликвидации «Мемориала»*

11 ноября Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации международного правозащитного центра «Мемориал»* за нарушение закона об иноагентах.

В обоснование своего иска Генпрокуратура заявила, что «Мемориал»* неоднократно нарушал требования закона о маркировке информации материалов организаций, признанных иностранными агентами.

25 ноября стало известно, что Верховный суд РФ объявил перерыв в слушаниях по делу о ликвидации «Мемориала»* до 14 декабря.

3 октября в России вступил в силу закон, который предписывает иностранным НКО каждый год отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах, проведенных мероприятиях. Соответствующие изменения внесли в закон «О некоммерческих организациях».

15 декабря Тверской районный суд Москвы оштрафовал «Мемориал»* на полмиллиона рублей за отсутствие маркировки иноагента на одном из опубликованных материалов.

*Организация признана в России иностранным агентом.