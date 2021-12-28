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Дело о взятке в отношении мэра Краснодара передали в центральный аппарат СК

Илья Ашуров

Происшествия
Дело о взятке в отношении мэра Краснодара передали в центральный аппарат СК
Фото: krd.ru

Уголовное дело о взятке в отношении мэра Краснодара Андрея Алексеенко передали в центральный аппарат Следственного комитета. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

— Уголовное дело возбуждено и передано в центральный аппарат СК РФ, — приводит слова прокурора ТАСС.

22 декабря СК возбудил уголовное дело в отношении Алексеенко. Его обвиняют в получении взятки в виде ружья стоимостью около 1,6 миллиона рублей. По версии следствия, чиновник получил взятку за выдачу заключения о соответствии возведенного дома в Краснодаре. При этом указанный дом имел ряд недостатков, уточнили в СК.

В тот же день мэрия Краснодара объявила, что Алексеенко вернулся на рабочее место и продолжает исполнять обязанности.

СПРАВКА «ВМ»

Андрею Алексеенко 43 года. В должность мэра Краснодара он вступил 17 ноября. До этого занимал различные должности в регионе, в том числе был первым заместителем главы администрации губернатора Краснодарского края.

Алексеенко запомнился своим высказыванием на церемонии по случаю вступления в должность мэра. Тогда он заявил, что от него не следует ждать «громких и красивых слов, лозунгов и заявлений», так как жители города от них устали.

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