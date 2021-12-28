Эксперт объяснил подорожание такси в Москве в два раза

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Дептранс Москвы попросил агрегаторы устанавливать адекватные цены на проезд в такси. В связи с тем, что водителей на линии в праздники становится меньше, а спрос на поездки увеличивается, цена на перевозку растет. При этом за год цены на такси выросли на четверть.

Михаил Михайлов, президент Ассоциации содействия развитию таксомоторной отрасли, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, что нужно, чтобы отрегулировать цены на проезд в такси и почему этого до сих пор не произошло.

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— До тех пор, пока не будет регулирования рынка по закону, со стороны таксистов, со стороны пассажиров и перевозчиков всегда будут недовольные. Агрегаторы находятся за рамками закона и этим успешно пользуются. Главный агрегатор — «Яндекс», и за ним все остальные выстраиваются. Их просят, чтобы они не поднимали цены, но власти должны регулировать их, нам нужен закон, чтобы перевозчик назначал стоимость, а не агрегатор, — сказал эксперт.

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