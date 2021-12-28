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Уровень числа случаев COVID-19 снизился в России за последнюю неделю

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Уровень числа случаев COVID-19 снизился в России за последнюю неделю
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Уровень заболеваемости коронавирусом в России на 11,3 процента ниже по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 28 декабря.

— Показатель заболеваемости на прошедшей неделе составил 118,17 на 100 тысяч населения, что на 11,3 процента ниже, чем на неделе предыдущей, то есть 50-й, — приводит слова Поповой ТАСС.

22 ноября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.

28 декабря Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Документ разработан рабочей группой, в которую вошли ведущие российские эксперты в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации.

Рекомендации призваны обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории страны. В новую версию документа включена информация об актуальных препаратах, также в ней актуализированы сведения об использовании препарата «Фавипиравир».

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