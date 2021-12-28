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Мантуров обозначил дату проведения первого полета самолета «Байкал»

Иван Юминов

Технологии
Мантуров обозначил дату проведения первого полета самолета «Байкал»
Фото: Администрация президента РФ

Первый полет российского самолета «Байкал» состоится в начале 2022 года. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров во вторник, 28 декабря.

— В начале года это точно произойдет, — рассказал министр.

Проект судна разрабатывается с 2019 года, он призван заменить устаревшие легкие самолеты Ан-2. Серийный выпуск «Байкалов» намечен на 2024 год, производство предполагается разместить в Комсомольске-на-Амуре, отмечает РИА Новости.

25 декабря в «Ростехе» сообщили, что новый российский самолет МС-21-300 с крылом из отечественных композитов осуществил свой первый полет. Уточняется, что борт взлетел с аэродрома Иркутского авиационного завода.

Внедренная для производства крыла МС-21 технология позволяет увеличить производительность, снизить трудозатраты и себестоимость, а также обеспечить возможность формования крупных деталей, подчеркнули в госкорпорации. Мантуров уточнил, что в общей сложности на создание российских материалов для композитного крыла самолета Минпромторг выделил 4,4 миллиарда рублей.

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