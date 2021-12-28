Роспотребнадзор оценил особенности штамма коронавируса «омикрон»

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Новый штамм коронавируса «омикрон», судя по данным из ЮАР, вызывает более легкое течение болезни. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 28 декабря.

— Из того, что мы увидели в ЮАР, он не вызывает там тяжелого течения. Он поражает большое количество людей сразу, — рассказала представитель ведомства.

Тяжелое течение COVID-19, как уточнила она, лишь у непривитых людей. При этом легкое течение «омикрона» в ЮАР происходит на фоне населения со средним возрастом до 30 лет, приводит слова Поповой РИА Новости.

28 декабря Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Документ разработан рабочей группой, в которую вошли ведущие российские эксперты в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации.

Рекомендации призваны обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории страны. В новую версию документа включена информация об актуальных препаратах, также в ней актуализированы сведения об использовании препарата «Фавипиравир».