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Бастрыкин обвинил Запад в дестабилизации молодежи с помощью игр и фильмов

Иван Юминов

Общество
Бастрыкин обвинил Запад в дестабилизации молодежи с помощью игр и фильмов
Фото: СК РФ

Запад в рамках гибридной войны дестабилизирует российскую молодежь с помощью игр и фильмов. Об этом заявил глава СК Александр Бастрыкин во вторник, 28 декабря.

— Я разделяю позицию о том, что подобный «продукт» — это часть гибридной войны, которую ведут против России некоторые западные институты. Сделав ставку на удар по молодежи, они прекрасно понимают, как можно дестабилизировать ситуацию в нашей стране, — рассказал руководитель ведомства.

Подобные институты, по его словам, используя интернет, дискредитируют Россию и бьют по ней изнутри. Западные фильмы и видеоигры «пропитаны» желанием представить страну в негативном свете, а герои с русскими фамилиями нередко становятся антагонистами, сетует он.

Многие иностранны фильмы, как убежден правоохранитель, пропагандируют эгоизм, «право сильного» и насилие. Россия столкнулась с насаждением молодому поколению чуждых идеалов и ценностей, приводит слова Бастрыкина РГ.

24 ноября адвокат рэпера Моргенштерна Сергей Жорин отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что музыкант уехал из России после того, как Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками. По словам защитника, он не может ни подтвердить, ни опровергнуть это, так как не знает о местонахождении музыканта. Моргенштерн не занимается продажей наркотиков, поскольку сферой его деятельности является музыка, подчеркнул Жорин.

23 ноября Бастрыкин заподозрил рэпера в торговле наркотиками. 19 ноября правоохранители вновь инициировали проверку творчества Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков. Силовики заинтересовались клипом музыканта на песню Pablo, они также изучили социальные сети создателей данного ролика — продюсера Артема Клюшина и оператора Александра Романова.

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