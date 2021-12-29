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Прайс: США осуждают ликвидацию «Мемориала»*

Виктория Храменкова

Политика
Прайс: США осуждают ликвидацию «Мемориала»*
Фото: Pixabay

Государственный департамент Соединенных Штатов осуждает решение Верховного суда Российской Федерации о ликвидации «Мемориала»*.

— Мы призываем остановить нападки на гражданское общество в России, — сказал пресс-секретарь госдепа Нед Прайс.

Также во время телефонного брифинга он подчеркнул, что Вашингтон осуждает решение суда, которым был ликвидирован правозащитный центр «Мемориал»*, передает РИА Новости.

Дело о ликвидации «Мемориала»*

11 ноября Генпрокуратура подала в Верховный суд иск о ликвидации международного правозащитного центра «Мемориал»* за нарушение закона об иноагентах.

В обоснование своего иска Генпрокуратура заявила, что «Мемориал»* неоднократно нарушал требования закона о маркировке информации материалов организаций, признанных иностранными агентами.

25 ноября стало известно, что Верховный суд РФ объявил перерыв в слушаниях по делу о ликвидации «Мемориала»* до 14 декабря.

3 октября в России вступил в силу закон, который предписывает иностранным НКО каждый год отчитываться в Минюст о своей работе, доходах и расходах, проведенных мероприятиях. Соответствующие изменения внесли в закон «О некоммерческих организациях».

15 декабря Тверской районный суд Москвы оштрафовал «Мемориал»* на полмиллиона рублей за отсутствие маркировки иноагента на одном из опубликованных материалов.

*Организация признана в России иностранным агентом.

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