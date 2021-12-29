Новак: Сертификация «СП — 2» должна завершиться до конца первого полугодия 2022 года

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До конца первого полугодия 2022 года должна завершиться сертификация оператора «Северного потока — 2». Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Александр Новак.

— Конец первого полугодия—это максимальный срок. Если коллеги будут в этом заинтересованы и сделают сертификацию быстрее, то можно начать поставки гораздо раньше, — подчеркнул он.

Северный поток-2

Кроме этого, в беседе с РБК Новак отметил, что Россия надеется на то, что Европа не станет выдвигать новых требований для запуска трубопровода.

23 декабря стало известно, что глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок пришла к консенсусу с канцлером Олафом Шольцем в вопросе запуска трубопровода «Северный поток — 2». Она отметила, что энергетическая безопасность будет играть ключевую роль при принятии решений по данной тематике.

16 ноября сообщалось, что сертификация Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток — 2» была приостановлена. Регулятор заявил, что Nord Stream 2 AG может быть сертифицирован, только если он проведет реорганизацию в соответствии с германским законодательством.

Уточняется, что штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в швейцарском городе Цуг. Поэтому для управления частью трубопровода, расположенного на немецкой территории, оператор решил основать дочернюю компанию в Германии.