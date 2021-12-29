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Назван российский город, которому больше всего везет с погодой на Новый год

Полина Долганова

Общество
Назван российский город, которому больше всего везет с погодой на Новый год
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Идеальной на Новый год, по мнению жителей России, считается погода с температурой от нуля до минус десяти градусов, без ветра и с умеренным снегопадом. За последние 10 лет такая погода чаще всего наблюдалась в Самаре. Об этом свидетельствуют данные анализа «Яндекс.Погоды».

Всего в опросе сервиса принимали участие более тысячи россиян. При составлении рейтинга городов с самыми благоприятными условиями на Новый год также учитывались метеонаблюдения синоптиков.

Уточняется, что в Самаре идеальную погоду наблюдали целых пять раз за последние 10 лет, в Казани — четыре раза, а в Уфе и Нижнем Новгороде — по три раза.

В топ самых благоприятных регионов также вошли Красноярск, Омск и Ростов-на-Дону, там идеальная погода была зафиксирована по два раза.

При этом москвичам ни разу не удавалось встретить Новый год при идеальной погоде за вышеуказанный период.

Согласно недавнему исследованию, Москва и Санкт-Петербург являются самыми тревожными регионами России в 2021 году. Такие данные приводит исследование аналитического департамента Компании развития общественных связей (КРОС). Исследователи разделили российские регионы на несколько групп в зависимости от восприимчивости их граждан к проблемам и страхам — встревоженные, уравновешенные и невозмутимые.

Встревоженными оказались Москва, Санкт-Петербург, Пермский край, Архангельская область, Вологодская область, Новгородская область, Тюменская область, Свердловская область, Крым, а также Краснодарский край.

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