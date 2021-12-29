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СМИ: Новая ракетная система С-550 успешно заступила на боевое дежурство

Полина Долганова

Общество
СМИ: Новая ракетная система С-550 успешно заступила на боевое дежурство
Фото: Минобороны РФ

Новейшая зенитная ракетная система С-550 с успехом прошла государственные испытания и заступила на боевое дежурство. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуацией.

— ЗРС С-550 успешно завершила государственные испытания. Первая бригада С-550 заступила на боевое дежурство, — заявил он.

По его словам, С-550 не имеет аналогов в мире. Система может поражать аппараты в космосе, боевые блоки баллистических ракет, а также гиперзвуковые цели на огромном расстоянии, передает ТАСС.

28 июля президент России Владимир Путин заявил, что уникальные системы вооружений, в том числе зенитные системы С-500 «Прометей» и корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», вскоре будут поставлены на боевое дежурство в РФ. Укрепить оборонный потенциал страны призвана и госпрограмма вооружения с горизонтом планирования до 2034 года.

Военный эксперт Алексей Леонков назвал преимущества российской ракеты «Циркон». Он отметил, что данная ракета является гиперзвуковой и используется для дальнего перехвата и уничтожения надводных кораблей вероятного противника. Скорость полета составляет порядка 8 чисел Маха, то есть предполагаемое расстояние ракета преодолевает за очень короткое время.

Леонков рассказал, что «Циркон» может использоваться с разными целями, она абсолютно универсальна.

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