В Совфеде оценили возможность возвращения смертной казни в РФ

Фото: Пресс-служба Совфеда

Смертная казнь больше затрагивает моральные и нравственные аспекты, нежели правовые. Такое мнение в среду, 29 декабря, выразил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

— Это вопрос, готово ли общество принять на себя ответственность за убийство человека или нет, — цитирует представителя Совфеда РИА Новости.

До этого председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин в своей новой книге написал, что смертная казнь вновь может появиться в России. Из книги следует, что обстоятельство, которое делает невозможным применение смертной казни в России, на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем.

Отмечается, что мораторий на смертную казнь в России действует с того момента, как страна вступила в Совет Европы. Последний смертный приговор в РФ был приведен в исполнение в 1996 году.

Ранее уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова заявила, что возвращать смертную казнь для преступников нельзя по нравственным причинам, а также из-за вероятности судебных ошибок. Она отметила, что относится к данной мере наказания отрицательно.