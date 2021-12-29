Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В России выявили 21 119 новых случаев коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 21 119 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

За минувшие 24 часа в 85 регионах России выявили 21 119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в среду, 29 декабря.

При этом 7,8 процента заболевших не имели клинических симптомов COVID-19.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в столице выявили 1798 случаев заболевания.

За прошедшие сутки в РФ от коронавируса скончались 932 человека. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов в России за 24 часа полностью выздоровели 42 776 пациентов, подытожили в оперштабе.

28 декабря Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация по коронавирусу может ухудшиться в России после новогодних праздников. Данная ситуация, как считает она, требует готовности всех уровней системы здравоохранения. Специалисты Роспотребнадзора перейдут на усиленный режим работы на период праздников.

28 декабря Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Документ разработан рабочей группой, в которую вошли ведущие российские эксперты в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации.

Читайте также:
Статистика Россия Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

101-й километр наших дней

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Все мнения
О проекте