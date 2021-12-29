В России выявили 21 119 новых случаев коронавируса за сутки

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За минувшие 24 часа в 85 регионах России выявили 21 119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в среду, 29 декабря.

При этом 7,8 процента заболевших не имели клинических симптомов COVID-19.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в столице выявили 1798 случаев заболевания.

За прошедшие сутки в РФ от коронавируса скончались 932 человека. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов в России за 24 часа полностью выздоровели 42 776 пациентов, подытожили в оперштабе.

28 декабря Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация по коронавирусу может ухудшиться в России после новогодних праздников. Данная ситуация, как считает она, требует готовности всех уровней системы здравоохранения. Специалисты Роспотребнадзора перейдут на усиленный режим работы на период праздников.

28 декабря Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Документ разработан рабочей группой, в которую вошли ведущие российские эксперты в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации.