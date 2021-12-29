Иркутская компания подала в суд заявление о банкротстве клуба ЦСКА

Фото: Пресс-служба ЦСКА

Иркутская компания «Бета» подала в суд заявление, в котором сообщается о банкротстве столичного футбольного клуба ЦСКА. Об этом в среду, 29 декабря, сообщили в пресс-службе компании.

В ноябре суд взыскал с клуба свыше 348 миллионов рублей в пользу иркутской компании, однако 13 декабря исполнение постановления суда было приостановлено до рассмотрения жалобы клуба.

— Компания «Бета» сообщает, что и впредь готова добиваться получения взысканной судом суммы долга всеми предусмотренными законодательством Российской Федерации способами, — заявил генеральный директор компании «Бета» Дмитрий Маслов, слова которого приводит РИА Новости.

24 декабря Савеловский суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей футбольный клуб ЦСКА за нарушение безопасности на матче ЦСКА — «Зенит», который состоялся в конце прошлого месяца. Об этом в пятницу, 24 ноября, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.