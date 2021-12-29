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Врач объяснила, почему опасно летать в самолете с насморком

Елизавета Короткова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач объяснила, почему опасно летать в самолете с насморком
Фото: Pixabay

Людям, у которых есть насморк, лучше избегать перелетов. В противном случае существует риск появления головной боли или других неприятных последствий. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-оториноларинголог Евгения Ларина.

Однако бывают ситуации, когда перелет невозможно отменить. Тогда подготовку к нему стоит начать с правильного выбора места, посоветовала врач.

— Внимательно отнеситесь к выбору места. Не секрет, что лучшие места — ближе к носу. В начале самолета давление на носоглотку и барабанные перепонки гораздо меньше, — сказала оториноларинголог.

Также перед взлетом важно облегчить дыхание при помощи сосудосуживающего спрея, добавила Ларина.

— Советую воспользоваться именно спреем, а не каплями, так как он действует быстрее. В идеальном варианте стоит посетить перед полетом врача-оториноларинголога, который поможет подобрать необходимый препарат, — высказалась собеседница «ВМ».

Врач отметила, что во время взлета можно рассасывать леденцы или жевать резинку. Это поможет выработать слюну. Частое глотание сгладит неприятные последствия от давления в ушах, рассказала Ларина.

В течение всего полета людям с насморком рекомендуется пить воду частыми маленькими глотками.

— Это полезно не только пассажирам с заложенным носом, но и всем людям на борту, — заключила врач.

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