Безрукова включили в совет при правительстве по вопросам попечительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин включил актера Сергея Безрукова в состав Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

— Внести в состав Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, утвержденный распоряжением правительства РФ следующие изменения... Включить в состав совета следующих лиц: Безрукова Сергея Витальевича, — говорится в документе.

Новым членом совета также стала заместитель главы Минкульта Ольга Ярилова. При этом из его состава исключили актера Егора Берова, отмечается на портале правовой информации.

29 декабря в Общественной палате России сообщили, что актер и драматург Евгений Гришковец избран председателем общественного совета при ФСИН. Заместитель секретаря ОП Владислав Гриб подчеркнул, что в результате обсуждения с членами совета и профильными комиссиями было принято решение о том, что председателем должен стать человек, известный не только в рамках УИС, но и всем гражданам. Он добавил, что Гришковец является авторитетным человеком, на которого сложно надавить.