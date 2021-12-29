Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Безрукова включили в совет при правительстве по вопросам попечительства

Иван Юминов

Общество
Безрукова включили в совет при правительстве по вопросам попечительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин включил актера Сергея Безрукова в состав Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

— Внести в состав Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, утвержденный распоряжением правительства РФ следующие изменения... Включить в состав совета следующих лиц: Безрукова Сергея Витальевича, — говорится в документе.

Новым членом совета также стала заместитель главы Минкульта Ольга Ярилова. При этом из его состава исключили актера Егора Берова, отмечается на портале правовой информации.

29 декабря в Общественной палате России сообщили, что актер и драматург Евгений Гришковец избран председателем общественного совета при ФСИН. Заместитель секретаря ОП Владислав Гриб подчеркнул, что в результате обсуждения с членами совета и профильными комиссиями было принято решение о том, что председателем должен стать человек, известный не только в рамках УИС, но и всем гражданам. Он добавил, что Гришковец является авторитетным человеком, на которого сложно надавить.

Читайте также:
Сергей Безруков Правительство РФ Михаил Мишустин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

101-й километр наших дней

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Все мнения
О проекте