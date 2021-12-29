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Блогера Хованского освободили из СИЗО в Санкт-Петербурге

Иван Юминов

Происшествия
Блогера Хованского освободили из СИЗО в Санкт-Петербурге
Фото: YouTube / Юрий Хованский

Куйбышевский суд Санкт-Петербурга выпустил блогера Юрия Хованского из СИЗО под запрет определенных действий. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 29 декабря.

— За смягчение меры пресечения выступило следствие: по словам следователя, у блогера изъят загранпаспорт, и он лишен возможности «уничтожить доказательство» — вероятно, саму видеозапись, где он исполняет оскорбительную песню, — отмечает РИА Новости.

Видео: Telegram / Осторожно, новости

Дело Хованского

Хованского задержали 10 июня по подозрению в оправдании терроризма. По информации следствия, блогер не позднее 3 июля 2020 года исполнил и опубликовал в интернете песню, которая содержала признаки публичных призывов к осуществлению актов терроризма.

Кроме того, экспертиза обнаружила в словах блогера оправдание терроризма и его пропаганду, а также угрозы по национальному признаку и призывы к насильственным действиям. 23 июля он через другого блогера передал письмо, где извинился за песню, из-за которой его привлекли к уголовной ответственности.

Блогер назвал песню «отвратительной» и «ужасной ошибкой», а также принес всем «глубочайшие извинения». 13 октября в ходе судебного заседания Хованский рассказал, что в СИЗО он не может спать, есть и нормально работать.

Обвинения следствия в том, что он может скрыться от правосудия за границей, блогер назвал «голословными». В ноябре суд продлил арест Хованского до 8 января 2022 года.

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