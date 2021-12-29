Росстат вычислил итоговый уровень инфляции по итогам 2021 года

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Инфляция в России по итогам 2021 года, по предварительным данным, составила 8,39 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Росстата в среду, 29 декабря.

— По предварительным данным, индекс потребительских цен в декабре 2021 года составит 100,82 процента, с начала года — 108,39 процента (в декабре 2020 года — 100,83 процента, с начала года — 104,91 процента, — говорится в сообщении.

Продовольственные товары выросли в цене за год на 10,62 процента. Стоимость непродовольственных товаров увеличилась за аналогичный период на 8,58 процента.

Окончательные данные об индексе потребительских цен за декабрь представят 12 января 2022 года. Их получат на основе ежемесячной регистрации цен по полному перечню товаров и услуг, отмечает РИА Новости.

28 декабря сообщалось, что Росстат с 1 января 2022 года будет рассчитывать еженедельную оценку индекса потребительских цен (ИПЦ) по аналогии с месячной. Изменение, как уточняется, призвано приблизить результат накопленных еженедельных оценок к фактическому ИПЦ за месяц. При этом ведомство поменяет и процедуру учета цен для расчета еженедельной оценки и ежемесячного ИПЦ.

Так, еженедельную регистрацию потребительских цен перенесут на пятницу. Данное нововведение позволит учесть цены на продовольственных рынках, не работающих в понедельник, а также на ярмарках выходного дня, уточнили в Росстате.