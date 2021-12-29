Товарооборот между Москвой и Латинской Америкой в 2021 году вырос на 56 процентов

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Товарооборот между Москвой и странами Латинской Америки за девять месяцев 2021 года вырос на 56%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

— На Москву приходится 19,7% общероссийского товарооборота со странами Латинской Америки. К лидерам по товарообороту с Москвой относятся Мексика, Бразилия, Эквадор, Аргентина и Пуэрто-Рико, — уточнил заммэра Москвы.

В центре поддержки и развития экспорта «Моспром», объемы несырьевого неэнергетического экспорта в страны Латинской Америки также увеличились. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года показатели выросли на 245,3% и составили 379,55 миллиона долларов.

Лидеры среди экспортируемых товаров: диагностические реагенты, моющие средства, пластмассовые изделия, готовые продукты из мяса и рыбы, шоколад, сахар и сахаристые изделия.

29 декабря заммэра по вопросам экономической политики заявил, что несырьевой неэнергетический экспорт в Германию за девять месяцев 2021 года вырос на 47% по сравнению с показателем прошлого года.