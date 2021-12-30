Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Германия не уточнила сроки запуска «Северного потока — 2»

Виктория Храменкова

Политика
Германия не уточнила сроки запуска «Северного потока — 2»
Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Представитель министерства экономики ФРГ Сюзанна Унград не смогла рассказать о сроках запуска газопровода «Северный поток — 2». Однако она отметила, что разрешение на эксплуатацию уже получено.

— Речь идет про сертификацию. За это отвечает Федеральное сетевое агентство, — заявила Унград на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости о позиции правительства Германии по запуску газопровода.

Германия не уточнила сроки запуска «Северного потока — 2» Северный поток-2

Также она подчеркнула, что все вопросы, которые касаются сроков окончания сертификации «Северного потока — 2» следует направлять в Федеральное сетевое агентство.

28 декабря постпред при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия считает, что вопрос о сроках сертификации газопровода «Северный поток — 2» является политическим. ЕС, как уверен он, не обладает четко выраженной позицией о проекте. Сроки сертификации газопровода непринципиальны для России, так как Газпром обладает ресурсами и возможностями прокачки, заключил дипломат.

29 декабря глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что проект «Северный поток — 2» полностью готов к началу эксплуатации. Первая и вторая нитка газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации, подчеркнул он.

Читайте также:
Северный поток — 2 Россия Германия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно: психологи-кустари

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

101-й километр наших дней

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дарите своим близким книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Все мнения
О проекте