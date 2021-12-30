Германия не уточнила сроки запуска «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Представитель министерства экономики ФРГ Сюзанна Унград не смогла рассказать о сроках запуска газопровода «Северный поток — 2». Однако она отметила, что разрешение на эксплуатацию уже получено.

— Речь идет про сертификацию. За это отвечает Федеральное сетевое агентство, — заявила Унград на брифинге, отвечая на вопрос РИА Новости о позиции правительства Германии по запуску газопровода.

Северный поток-2

Также она подчеркнула, что все вопросы, которые касаются сроков окончания сертификации «Северного потока — 2» следует направлять в Федеральное сетевое агентство.

28 декабря постпред при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия считает, что вопрос о сроках сертификации газопровода «Северный поток — 2» является политическим. ЕС, как уверен он, не обладает четко выраженной позицией о проекте. Сроки сертификации газопровода непринципиальны для России, так как Газпром обладает ресурсами и возможностями прокачки, заключил дипломат.

29 декабря глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что проект «Северный поток — 2» полностью готов к началу эксплуатации. Первая и вторая нитка газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации, подчеркнул он.