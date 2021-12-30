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Свыше 60 рейсов отменено и задержано в столичных аэропортах

Виктория Храменкова

Город
Свыше 60 рейсов отменено и задержано в столичных аэропортах
Фото: Pixabay

Более 60 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали восемнадцать рейсов. В свою очередь в аэропорту Шереметьево было задержано шестнадцать рейсов и восемь отменены. А в аэропорту Внуково задержаны четырнадцать рейсов и шесть отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

29 декабря пресс-служба аэропорта Шереметьево заявила, что с четверга, 30 декабря, терминал F международного аэропорта Шереметьево будет закрыт на неопределенный срок. Уточняется, что с даты закрытия в терминале будут проходить технологические работы.

Ранее эксперт Роман Гусаров объяснил «Вечерней Москве», кто будет платить за задержку авиарейса. По его словам, санкции для авиакомпаний из-за задержек рейса могут ужесточить. Также предлагается установить ответственность авиакомпаний за нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов.

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