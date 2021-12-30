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Стало известно время проведения телефонного разговора Путина и Байдена

Виктория Храменкова

Политика
Стало известно время проведения телефонного разговора Путина и Байдена
Фото: Twitter / WhiteHouse

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и президент Российской Федерации Владимир Путин проведут телефонный разговор в четверг, 30 декабря, в 23:30 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

— Президент Байден проведет телефонный разговор с президентом Путиным по ряду тем, в том числе о грядущем дипломатическом взаимодействии, — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Отмечается, что Джо Байден во время разговора будет находиться в семейной резиденции в городе Уилмингтон, передает РИА Новости.

В среду, 29 декабря, пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эмили Хорн сообщила, что в ходе разговора Байден собирается подчеркнуть важность деэскалации ситуации вокруг Украины для того, чтобы был заметен существенный прогресс на предстоящих переговорах по безопасности с Россией.

До этого стало известно, что лидер США Джо Байден и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудят переговоры с Ираном по возвращению к СВПД. Также стало известно, что Вашингтон считает взаимодействие с Россией в Вене — конструктивным.

26 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина и Джо Байдена наладился диалог. Песков также добавил, что расхождение во мнениях не означает неуважение. Когда между собой общаются лидеры двух крупнейших государств мира, утверждает пресс-секретарь, иного тона у разговора быть не может.

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