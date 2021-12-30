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Мантуров: В России ожидается постепенное снижение инфляции в 2022 году

Евгений Белоусов

Экономика
Мантуров: В России ожидается постепенное снижение инфляции в 2022 году
Фото: Пресс-служба Совфеда

Минпромторг прогнозирует постепенное снижение темпов инфляции в России в 2022 году. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщил глава министерства Денис Мантуров.

— На внутреннем рынке ситуация стабилизируется, и инфляция должна постепенно начать снижаться, если опять же не будет происходить каких-то серьезных флуктуаций на внешних рынках, — передает его слова РБК.

До этого, 28 декабря, глава Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина сообщила, что инфляция в России снизится до 4–4,5 процента к концу 2022 года.

28 декабря сообщалось, что Росстат с 1 января 2022 года будет рассчитывать еженедельную оценку индекса потребительских цен (ИПЦ) по аналогии с месячной. Изменение, как уточняется, призвано приблизить результат накопленных еженедельных оценок к фактическому ИПЦ за месяц. При этом ведомство поменяет и процедуру учета цен для расчета еженедельной оценки и ежемесячного ИПЦ.

Так, еженедельную регистрацию потребительских цен перенесут на пятницу. Данное нововведение позволит учесть цены на продовольственных рынках, не работающих в понедельник, а также на ярмарках выходного дня, уточнили в Росстате.

27 декабря Набиуллина сообщила, что инфляция в стране по итогам 2021 года превысит восемь процентов.

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