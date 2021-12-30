На месте бывших объектов самостроя в Москве открылись новогодние ярмарки

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Коптевский бульвар Карта всех событий

Более девяти тысяч нелегально построенных зданий демонтировали в столице за последние пять лет. Их общая площадь составляла порядка 3,5 тысячи квадратных метров. Об этом рассказал начальник московской Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский в четверг, 29 декабря.

Он отметил, что на месте бывшего самостроя появились новогодние ярмарки, елки и световые инсталляции.

По его словам, сотрудники особенно тщательно проверили территории возле инженерных коммуникаций, станций метро и транспортной инфраструктуры.

— Подобные объекты не только искажают архитектурный и исторический облик города, препятствуют свободному движению пешеходов, но и несут серьезную потенциальную угрозу жизни и здоровью людей, — заявил руководитель ведомства.

В качестве примера Овчинский привел территорию на Коптевском бульваре. Раньше здесь располагался объект самовольного строительства. Однако после освобождения местности специалисты установили здесь детский городок и разбили сквер. Зимой здесь появилась площадка фестиваля «Путешествие в Рождество», пишет официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что инспекторы столичной Госинспекции по недвижимости проверили около 561 тысячи километров. С начала 2021 года специалистам удалось выявить шесть тысяч нарушений. Среди них почти пять тысяч были выявлены в сфере землепользования.