Пилотный проект для сокращения очередей запустили в московском метро

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Пилотный проект «Становитесь слева и справа на эскалаторе» запустили в столичном метрополитене. Он позволит сократить очереди в подземке. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 30 декабря.

В ведомстве отметили, что эскалатор может перевозить на 40 процентов больше пассажиров, если они встают по обе его стороны. К такому выводу специалисты пришли в результате соответствующего исследования, говорится в сообщении дептранса.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В четверг, 30 декабря, в Москве в тестовом режиме запустили электробус-«гармошку». В новом транспортном средстве почти в два раза больше мест — 135. Запас хода электробуса составляет 90 километров. Кроме того, он оснащен мощной батареей, которая полностью заряжается всего за двадцать минут. При успешном прохождении тест-драйва город станет закупать такие электробусы для обслуживания маршрутов с высоким пассажиропотоком.

Помимо этого, стало известно, что свыше 150 миллионов пассажиров воспользовались Московским центральным кольцом (МЦК) за 2021 год. Этот показатель стал рекордным за пять лет существования кольцевой магистрали.