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Минпросвещения: Продления школьных каникул из-за COVID-19 не будет

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Минпросвещения: Продления школьных каникул из-за COVID-19 не будет
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Минпросвещения России не планирует продлевать школьные каникулы из-за коронавируса. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

По его словам, министерство также не будет рекомендовать школам начинать каникулы раньше срока — это должны решить регионы самостоятельно.

— По поводу продления каникул из-за пандемии — это не планируется, мы этот вопрос не обсуждаем. Что касается ранних каникул — каждый регион решает сам, — заявил Кравцов.

Он также напомнил, что московские власти рекомендовали школам столицы уйти на каникулы на несколько дней раньше — 27 декабря. Глава министерства подчеркнул, что это никак не сказывается на учебной программе, так как под конец года обычно занимаются повторением уже пройденного материала.

— Что касается остальных регионов, то здесь очень индивидуально. Мы видим, что каникулы начинаются по графику в целом по стране, — цитирует Кравцова ТАСС.

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До этого первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в российских школах продлить новогодние каникулы до 16 января. Она отметила, что данная инициатива была вызвана обращениями родителей учеников, которые хотели минимизировать социальные контакты между детьми.

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