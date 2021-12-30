Песков объяснил разные проценты по иммунитету к COVID-19 погрешностью и методиками подсчета

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Точно определить уровень коллективного иммунитета россиян к коронавирусу достаточно сложно. Об этом в четверг, 30 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он объяснил погрешностью небольшие расхождения в подсчете процентов коллективного иммунитета, высказанных главой Роспотребнадзора Анной Поповой и вице-премьером Татьяной Голиковой. Он также отметил, что президент России Владимир Путин внимательно следит за тем, какими цифрами оперируют разные ведомства.

— Действительно, они могут отличаться, они могут быть разными, — цитирует Пескова ТАСС.

По недавним словам Анны Поповой, коллективный иммунитет к COVID-19 в России сейчас составляет около 60 процентов, Голикова заявила, что этот показатель достиг 61,1 процента.

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До этого Попова сообщила, что тест-системы для выявления штамма коронавируса «омикрон» в России были сделаны за неделю. На данный момент уже проводится скрининг для выявления данного варианта.