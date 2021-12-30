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В России выявили 103 случая нового штамма коронавируса «омикрон»

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 103 случая нового штамма коронавируса «омикрон»
Фото: Pixabay

Всего в России на данный момент выявлено 103 случая заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом в четверг, 30 декабря, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— На сегодняшний день, несмотря на то что уже почти два месяца мир знаком с «омикроном», у нас в стране при плотном мониторинге 103 выявления «омикрона», — рассказала она в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, новый штамм обнаруживается у людей, приехавших из других стран. Также им заболевают те, кто близко с ними контактировал.

До этого Попова сообщила, что тест-системы для выявления штамма коронавируса «омикрон» в России были сделаны за неделю. На данный момент уже проводится скрининг для выявления данного варианта.

25 ноября ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Позже этот вариант коронавируса назвали «омикроном».

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26 ноября стало известно, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося нового штамма коронавируса.

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