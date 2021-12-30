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Курс доллара на Мосбирже превысил 75 рублей впервые с конца ноября

Иван Юминов

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Курс рубля
Экономика
Курс доллара на Мосбирже превысил 75 рублей впервые с конца ноября
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные биржи в четверг, 30 декабря.

Стоимость американской валюты выросла на 1,4 процента до 75,03 рубля. При этом евро также поднялось в цене на 1,35 процента до 85,01 рубля, отмечается на сайте биржи.

28 декабря сообщалось, что Росстат с 1 января 2022 года будет рассчитывать еженедельную оценку индекса потребительских цен (ИПЦ) по аналогии с месячной. Изменение, как уточняется, призвано приблизить результат накопленных еженедельных оценок к фактическому ИПЦ за месяц. При этом ведомство поменяет и процедуру учета цен для расчета еженедельной оценки и ежемесячного ИПЦ.

Так, еженедельную регистрацию потребительских цен перенесут на пятницу. Данное нововведение позволит учесть цены на продовольственных рынках, не работающих в понедельник, а также на ярмарках выходного дня, уточнили в Росстате.

29 декабря в Росстате сообщили, что инфляция в России по итогам 2021 года, по предварительным данным, составила 8,39 процента. Продовольственные товары выросли в цене за год на 10,62 процента.

Стоимость непродовольственных товаров увеличилась за аналогичный период на 8,58 процента. Окончательные данные об индексе потребительских цен за декабрь представят 12 января 2022 года.

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